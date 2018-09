Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na região de Guarulhos, do km 226 ao 223, pista marginal, sentido Rio de Janeiro, e do km 226 ao 220, pista expressa, também sentido RJ. Em São José dos Campos, do km 152 ao 151, sentido RJ, devido a obra. Em taubaté, do km 112 ao 111, sentido RJ.