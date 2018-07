A Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 38, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, foi liberada no final da tarde desta terça-feira, 30. Segundo a concessionária que administra a via, o trecho estava interditado desde as 12h, quando uma carreta tombou e espalhou óleo vegetal na pista.

O óleo se espalhou também pela pista sentido São Paulo. Apenas uma faixa e o acostamento estavam liberados para o tráfego neste sentido.