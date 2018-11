Rodovia Régis Bittencourt, encontra 16,5 km de lentidão, do km 320 ao km 336, sentido Curitiba

O usuário que segue, no sentido Curitiba, pela rodovia Régis Bittencourt, encontra 16,5 km de lentidão, do km 320 ao km 336, na região de Juquitiba, São Paulo. Para agilizar a normalização do tráfego na pista Sul, duas medidas foram implantadas pela concessionária: a liberação do tráfego pelo acostamento entre os Kms 337 e 345; e a montagem de uma faixa reversível entre os Kms 359 e 349. Essa lentidão é causada por excesso de veículos e também é reflexo de uma manifestação que interditou a rodovia na noite de ontem. A pista só foi liberada às 23h15. O usuário que segue no sentido São Paulo não encontra pontos de lentidão ou congestionamentos.