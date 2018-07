A Rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no km 28,5, região de Campina Grande do Sul, na pista sentido São Paulo devido a um acidente no local. O tráfego está parado entre o km 29,5 e o km 28,5. Equipes da cConcessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da via. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram dificuldades, na manhã de hoje.