A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão do km 308 ao km 337, na pista sentido Curitiba, entre as regiões de São Lourenço da Serra e Juquitiba, devido ao excesso de veículos. Entre o km 336 e o km 358 foi montado uma faixa reversiva pela pista sentido contrário, para auxiliar na fluidez do tráfego.