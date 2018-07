O trecho do pedágio próximo do km 357,5 da Rodovia Régis Bittencourt tem trecho interditado no sentido Curitiba, em razão de um acidente, causando congestionamento de 4 km. Também no km 357,5, o condutor enfrente 5,5 quilômetros de engarrafamento, no sentidos Curitiba, e 2 km em direção a São Paulo.