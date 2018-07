Devido a quedas de barreira, a Rodovia Rio-Santos está interditada desde as 13h45 em dois pontos da via, sentido São Paulo. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os bloqueios ocorrem no km 151 e 159, em São Sebastião, no litoral. Equipes de limpeza foram para o local. O DER estima que uma das faixas seja liberada para o tráfego nos próximos 30 minutos. A Rio-Santos registrava trânsito carregado do km 193 ao 237.