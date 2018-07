Rodovias ainda apresentam tráfego normal

A movimentação de veículos nas principais rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao Litoral e ao Interior do Estado ainda estava normal por volta das 12 horas desta quarta-feira, 22, véspera do feriado prolongado de Corpus Christi. Segundo as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e as concessionárias que administram as rodovias, o tráfego deve começar a ficar intenso a partir das 16 horas de hoje.

A circulação de veículos no sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt deve ficar complicado já a partir do meio-dia, por conta do excesso de veículos e o afunilamento de pista entre os kms 320 e 360, entre Juquitiba e Miracatu, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a NovaDutra, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, a partir das 16 horas cerca de 7.500 veículos devem passar por hora pela pista sentido Rio de Janeiro, causando lentidão.

As demais rodovias, como Fernão Dias, Raposo Tavares, Rodoanel, Bandeirantes, Anhanguera, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e as rodovias litorâneas, Mogi-Bertioga, Rio-Santos, Tamoios, Oswaldo Cruz, Anchieta, Imigrantes, bem como as que levam ao Vale do Paraíba, apresentam tráfego normal.

Os motoristas encontram lentidão apenas na Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, entre os kms 13 e 14, na chegada à capital, e na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 251 ao km 248, e na SP-248, entre o km 1 e km 5, devido ao excesso de veículos comerciais.