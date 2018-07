Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes continam com pontos de parada

O movimento de veículos continua com pontos de parada nas rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), devido ao excesso de veículos em direção à Baixada Santista e litoral sul. Na Imigrantes, o trânsito segue lento, do km 20 ao km 32 e entre o km 35 ao km 53. Na Via Anchieta, existe lentidão no trecho de planalto, entre o km 26 ao km 32. As pistas norte e sul da via Anchieta seguem como melhor opção no sentido litoral, pois não apresentam tráfego lento. Na Baixada Santista, trânsito intenso, mas fluindo bem pela rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, do km 276 ao km 292 .