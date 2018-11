As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes registram boas condições de trânsito nesta tarde. Segundo a concessionária Ecovias, o movimento é intenso nas vias, mas o motorista não enfrenta lentidão. As rodovias dos Tamoios e Mogi-Bertioga também têm trânsito intenso em todo o percurso, mas sem pontos de retenção, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER).