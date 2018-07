Rodovias já registram tráfego intenso na volta para capital

As rodovias de São Paulo já registram tráfego intenso na noite deste sábado, 23, na volta do feriado prolongado, de acordo com informações das concessionárias, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A previsão é de que o movimento seja ainda mais intenso amanhã.

A Rodovia Fernão Dias, que registrou altos índices de congestionamento na saída para o feriado, já tem 29 quilômetros de tráfego lento no sentido São Paulo. Segundo a concessionária que administra a via, há lentidão entre o 36 e 65 km, entre Atibaia e Mairiporã. No sentido Minas Gerais o movimento segue normal.

O Sistema Anchieta-Imigrantes também já registra movimento intenso na volta para a capital. A concessionária Ecovias já implantou a Operação Subida, que deve continuar durante todo o domingo. A Rodovia Imigrantes tem lentidão entre o 57 e 40 km. E pela Anchieta o tráfego é lento entre o 55 e 40 km.

A Régis Bittencourt tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada no sentido São Paulo. O motorista que segue no sentido Curitiba não encontra dificuldade. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes nenhuma via registra lentidão. O movimento ainda está normal, de acordo com a concessionária.

A Rodovia Castello Branco tem lentidão no sentido São Paulo na região entre Jandira e Barueri, na Grande São Paulo. O tráfego está lento entre o 37 e 28 km. Pela Raposo Tavares não há pontos de lentidão.

Os motoristas que utilizam a Rodovia Presidente Dutra e o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto ainda não encontram dificuldades na noite deste sábado.