A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento, do km 20 ao km 32 e entre o km 35 ao km 53. Na via Anchieta, lentidão no trecho de planalto, entre o km 26 ao km 32. A via Anchieta segue como melhor opção no sentido litoral. Na Baixada Santista, trânsito intenso mas fluindo bem pela Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, do km 276 ao km 292.