Rodovias que cortam São Paulo têm tráfego normal

As rodovias que cortam São Paulo têm o trânsito fluindo normalmente na tarde desta sexta-feira, 29, véspera do feriado de Finados, exceto por alguns pontos de lentidão na Via Anchieta, nas Rodovias Presidente Dutra, Régis Bittencourt e Castelo Branco. Nas demais rodovias, há boas condições de tráfego.

A Via Anchieta tem lentidão entre o Km 34 e Km 40, no sentido litoral, por causa do excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego bom. O SAI ainda opera em esquema 5×5, com a descida da serra feita pelas pistas sul da Anchieta e sul da Imigrantes. E subida pelas pistas norte da Imigrantes e norte da Anchieta.

Na Rodovia Presidente Dutra, o excesso de veículos causa morosidade de 4 km na altura do km 221, perto de Guarulhos, no sentido São Paulo. No sentido rio de Janeiro, há 2 km de lentidão na altura do km 220. Na chegada a São Paulo, o trânsito fica parado por 2 km, na altura do km 231.

A Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento na pista expressa, no sentido interior, entre o km 20 e o km 29. No sentido capital da expressa, o trânsito fica lento entre o km 31 e o km 29. A pista marginal da Rodovia apresenta morosidade entre o km 22 e o km 24, no sentido interior. No sentido capital, a situação é normal.

Nas estradas litorâneas há boas condições de tráfego e visibilidade. Na Rodovia Raposo Tavares, as obras foram suspensas devido ao feriado. Há excesso de veículos na rodovias, mas sem pontos de parada. Na Rodovia dos Bandeirantes e na Fernão Dias, o trânsito é tranquilo nos dois sentidos.

Na Rodovia Régis Bittencourt, o tráfego está normal no sentido São Paulo. Já no sentido Curitiba, o trânsito é intenso, com parada de 2 km no trecho de Serra, entre o km 334 e 336, em Juquitiba.