São Paulo registra 133 km de lentidão nesta sexta-feira

A cidade de São Paulo registrava 133 km de lentidão, por volta das 18 horas, desta sexta-feira, 12. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), isso representa 15,3% de congestionamento dos 868 km monitorados pela companhia.

O pior trecho para o motorista era a Marginal Pinheiros, totalmente congestionada nos dois sentidos. No sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica, havia 9 km de morosidade. No sentido Castelo Branco, entre a Rua Américo Brasiliense e a Ponte Eusébio Matoso, a lentidão era de quase 7 km.

O corredor norte-sul também apresentava problemas. No sentido aeroporto, da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, a via apresentava 8,5 km de engarrafamento. No sentido santana, a lentidão chegava a 9 km.

A Avenida dos Bandeirantes era uma das mais carregadas entre a Avenida Miruna e a Marginal Pinheiros com quase 5 km de morosidade.