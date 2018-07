São Paulo registra 16 km de congestionamento

A cidade de São Paulo tem 16 km de congestionamento neste momento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Trágego (CET). A via que apresenta maior lentidão é a Marginal do tietê, sentido Castelo Branco. São pouco mais de 3km de lentidão no trecho entre a Rua Massinet Sorcinelli e o Arco da Sabesp, no Parque Anhembi.

Os motoristas também enfrentam lentidão na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo, na região do Itaim Bibi. No trecho entre as ruas Tucumã e Quintana é registrado 1, 5 km de congestionamento.

A Avenida do Estado entre os bairros de Ipiranga e Santana, sentido norte, e a Avenida Ibirapuera, no sentido bairro, 1, 2 km de lentidão cada na tarde desta sábado, 11.