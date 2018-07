São Paulo registra 49 km de lentidão na noite desta terça-feira

A cidade de São Paulo registrava 49 km de congestionamento na tarde desta terça-feira, 30, por volta das 19h45, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

De acordo com a companhia, a pior opção para os motoristas era a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, com 3,3 km de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Aliomar Baleeiro.

A Avenida Washington Luís registrava lentidão, no sentido centro, entre a Rua dos Palacete das Águias até o Viaduto João Julião da Costa, com 3 km de morosidade.

O Corredor norte-sul também tinha tráfego intenso no sentido aeroporto do Complexo João Jorge Saad (Cebolinha) até a Avenida Miruna. O trânsito chegava a 3 km de lentidão.

A Avenida do Ibirapuera tinha 2,6 km de engarrafamento no sentido centro entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Borges Lagoa.