São Paulo registra 60 km de lentidão na noite desta quarta-feira

O trânsito começa a diminuir na capital paulista na noite desta quarta-feira, 23. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 20h, a cidade registrava 60 km de congestionamento.

A pior via era o Corredor Rebouças/Eusébio Matoso. No sentido bairro, da rua Antônio Sabino até a rua Jacob Salvador Zveibil, o trânsito chegava a mais de 3 km de lentidão.

A avenida dos Bandeirantes registrava no horário 2,8 km de morosidade no sentido Imigrantes entre a rua Funchal e a rua Antônio de Macedo Soares.

A pista expressa da Marginal Tietê também tinha trânsito intenso no sentido Castelo Branco. Entre a Ponte Atílio Fontana e a Rodovia Castelo Branco, a lentidão era de 3 km.

A Radial Leste apresentava 2,5 km de morosidade no sentido bairro do viaduto Pires do Rio até o Metrô Carrão.