São Paulo registra 64 km de lentidão nesta segunda-feira

A cidade de São Paulo registrava, às 18h, 64 km de congestionamento na tarde desta segunda-feira, 22, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A pior via para o motorista era a expressa da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna. Da Ponte da Freguesia do Ó até a Rua Azurita, o engarrafamento chegava a 6 km.

A Marginal Pinheiros também apresentava trânsito intenso no sentido Interlagos da Ponte do Morumbi até a Ponte Transamérica com 5 km de morosidade.

A Radial Leste registrava lentidão no sentido bairro da Rua Wandenkolk até a Avenida Pires do Rio com 4,7 km de engarrafamento.

No corredor norte-sul, do Complexo João Jorge Saad (Cebolinha) até a Rua São Joaquim, o congestionamento chegava a 4 km.