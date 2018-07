São Paulo registra 77 km de lentidão na tarde desta quinta-feira

A cidade de São Paulo registrava às 18 horas 77 km de vias congestionadas na tarde desta quinta-feira, 18. O índice de lentidão estava baixo da médias para o horário, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Entre os pontos mais congestionados estavam o Corredor norte-sul. No sentido aeroporto, a via tinha mais de 8 km de morosidade da Bandeira até o Viaduto

João Julião da Costa Aguiar. No sentido santana, entre a Avenida dos Aratãs e

a Praça da Bandeira, o congestionamento chegava a 8 km.

A pista expressa da Marginal Tietê também apresentava problemas no sentido Ayrton Senna. Da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva a morosidade era de 4 km.

A Avenida dos Bandeirantes registrava engarrafamento nos dois sentidos. No sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Viaduto Aliomar Baloeiro, a lentidão era de 3 km.