São Paulo segue sem lentidão no ínicio da tarde

Não há registros de congestionamento no início da tarde deste domingo na cidade de São Paulo, segundo o site da CET. Também não foram registrados acidentes. Os motoristas, no entanto, devem redobrar atenção em vários pontos que apresentam semáforos apagados ou em amarelo intermitente, como o curzamento entre a Rua Tabor e a Rua Cipriano Barata, no Ipiranga, e entre a Av. Ver. José Diniz e a Rua Demóstenes, no Morumbi, cuja região apresenta falta de energia elétrica, segundo registro da Companhia de Engenharia de Tráfego por volta das 11h30.