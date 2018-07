São Paulo tem 125 km de lentidão às 18h

A cidade de São Paulo registrava 125 km de lentidão por volta das 18h desta sexta-feira, 19.

A pior via para o motorista era a Marginal Pinheiros, com mais de 12 km de lentidão no sentido Interlagos, entre as pontes Cidade Universitária e Transamérica. No sentido Castelo, a pista local tinha lentidão da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

O Corredor norte-sul tinha trânsito complicado no sentido Santana, onde a CET registrava um acidente entre carro e motos na Avenida Rubem Berta, altura do Viaduto 11 de Junho, com interdição da faixa da esquerda. A via tinha lentidão do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira. No sentido aeroporto, a lentidão era da Praça da Bandeira ao Viaduto Onze de Junho.

A Avenida dos Bandeirantes estava totalmente congestionada no sentido Imigrantes, e tinha 5 km de lentidão no sentido Marginal, entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

Estavam ainda totalmente congestionadas a Avenida João Dias, no sentido bairro, a Ligação Leste-Oeste, no sentido Penha, e a Rua da Consolação, no sentido centro.

A Radial Leste estava bastante complicada no sentido bairro, assim como a Avenida Ibirapuera.

A Marginal Tietê tinha lentidão na expressa, sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Freguesia do Ó. No sentido Ayrton Senna, havia lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde e do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.