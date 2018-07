São Paulo tem 35 km de lentidão na noite desta terça-feira

O trânsito começa a diminuir na capital paulista na noite desta terça-feira, 23. Às 20h, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), São Paulo tinha 35 km de congestionamento.

A via mais problemática era a Avenida Ibirapuera. No sentido centro, do Viaduto dos

Bandeirantes até a Avenida Professor Ascendino Reis, a lentidão chegava a 3,2 km.

A pista expressa da Marginal Tietê também apresentava problemas. Entre as ruas Milton Rodrigues Anhembi e Azurita, no sentido Ayrton Senna, o engarrafamento era de 2,5 km.

A Washington Luís tinha 2,4 km de morosidade no sentido centro do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Água Espraiada.

A Avenida João Dias registrava no horário mais de 2 km de congestionamento no sentido bairro entre as avenidas João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.