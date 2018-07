São Paulo tem 36 km de lentidão às 18h

A cidade de São Paulo registrava 36 km de lentidão por volta das 18 horas desta terça-feira, 26. O número de vias congestionadas estava abaixo da média para o horário.

Entre as principais vias com lentidão estavam o Corredor Norte-Sul, com 5,5 km de congestionamento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira ao Cebolinha. No sentido Santana, havia pouco mais de 2 km de lentidão da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

Tinham cerca de 2 km de lentidão a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, no sentido bairro, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Salim Farah Maluf; a Rua das Juntas Provisória, no sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo; e a Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, do hospital Pérola Byington até a Radial Leste.

A Marginal Pinheiros não registrava lentidão, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), e a Tietê estava congestionada na pista expressa, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Avenida Cruzeiro do Sul, e do Corinthians até a Ponte Aricanduva. No sentido Castelo Branco, a lentidão se estendia da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Freguesia do Ó.