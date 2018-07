São Paulo tem 43 quilômetros de congestionamento nesta quarta-feira

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou o trânsito carregado na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Tatuapé, na tarde desta quarta-feira, 31. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma pessoa ficou ferida e uma faixa da direita está bloqueada. A cidade de São Paulo registrava 43 quilômetros de congestionamento às 18 horas de acordo com a companhia.

Além da Marginal Tietê, o trânsito também era intenso no Corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto. Entre o Viaduto República Árabe-Síria e a Praça da Bandeira, o congestionamento chegava 7 quilômetros.

A Radial Leste tinha quase 3 quilômetros de morosidade da Rua Tuiuti até a Alberto Badra, no sentido bairro.

A Avenida Ibirapuera também era uma péssima opção para os motoristas, no sentido bairro. Da Rua Pedro de Toledo até a Bandeirantes, o engarrafamento era de 2,5 quilômetros.

Por conta do jogo entre Corinthians e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o trânsito também era intenso na região do Pacaembu, da Olímpio da Silveira até a Praça Charles Miller, com 1,7 quilômetros de morosidade.