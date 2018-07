São Paulo tem 51 km de lentidão nesta segunda-feira

A cidade de São Paulo registrava, às 18 horas, 51 km de congestionamento segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

De acordo com informações da companhia, a pior opção para os motoristas era a Marginal Tietê. A pista expressa no sentido Ayrton Senna tinha mais de 7 km de lentidão da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé. A local também registrava trânsito intenso no horário. Da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Vila Guilherme o tráfego chegava a 4 km.

A Radial Leste tinha 3,5 km de morosidade no sentido bairro entre os viadutos Pires do Rio e Engenheiro Alberto Badra.

A Marginal Pinheiros também apresentava excesso de veículos. No sentido Interlagos, entre as pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária, a lentidão era de quase 3 km.

O Corredor norte-sul apresentava 2 km de engarrafamento no sentido aeroporto da República Arabe Síria até o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).