São Paulo tem 55 de congestionamento na noite desta segunda-feira

A cidade de São Paulo registrava 55 km de vias congestionadas por volta das 19h30 da noite desta segunda-feira, 29, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Segundo a companhia, a Avenida dos Bandeirantes apresentava mais de 7 km de lentidão, no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o viaduto Aliomar Baleeiro.

A pista expressa da Marginal Tietê tinha quase 4 km de morosidade no sentido Ayrton Senna entre a Ponte da casa Verde e a Rua Azurita.

A Radial Leste apresentava lentidão no sentido bairro. Entre os viadutos Pires do Rio e Engenheiro Alberto Badra, a lentidão chegava a 3,5 km.

A Marginal Pinheiros também era uma das vias mais congestionadas no horário, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi, no sentido Interlagos. A lentidão era de 3 km.