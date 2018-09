São Paulo tem 61 km de lentidão no início da noite

A cidade de São Paulo registrava 61 km de lentidão por volta das 18h desta segunda-feira, 19.

A Marginal Pinheiros era a pior via para o motorista, com 4,7 km de lentidão no sentido Castelo, entre a Avenida Roberto Marinho e a Ponte Eusébio Matoso. No sentido Interlagos, a lentidão era entre as pontes Jaguaré e Eusébio Matoso.

As pistas expressa e central da Marginal Tietê tinham lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita. No sentido Castelo, a lentidão se estendia da Ponte do Limão até a Ponte Freguesia do Ó.

A Avenida João Dias tinha 2,3 km de tráfego lento no sentido bairro. O Corredor norte-sul estava congestionado no sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Rua João Teodoro. O Elevado Costa e Silva registrava 1,7 km de lentidão no sentido Lapa.