São Paulo tem 61 km de lentidão no início da noite

A cidade de São Paulo registrava 61 km de vias congestionadas por volta das 18 horas desta quinta-feira, 14. Não havia nenhuma ocorrência grave registrada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), apenas a recomendação para os motoristas evitarem a Avenida Eusébio Matoso em ambos os sentidos, devido a obra no corredor de ônibus entre a Rua Ibiapinópolis e a Avenida Brig. Faria Lima.

Entre as principais vias com lentidão estavam a Radial Leste, com 4,7 km de tráfego lento no sentido bairro, entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

Na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, havia lentidão da Ponte Jânio Quadros até a Avenida Aricanduva, e do Rio Tamanduateí até a Ponte Vila Guilherme. Na pista central o trânsito era complicado da Avenida Cruzeiro do Sul até a Ponte Vila Guilherme e, na local da Ponte das Bandeiras até a Ponte Vila Guilherme e da Ponte Jânio Quadros até a Ponte do Tatuapé.

Na Avenida dos Bandeirantes o tráfego era lento entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro, sentido Imigrantes, e, no sentido oposto, da Marginal até o Viaduto Santo Amaro. No Corredor norte-sul a lentidão se estendia no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a Rua Borges Lagoa.

Na expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, havia congestionamento de 3 km antes da Ponte João Dias até a Ponte Ary Torres. Na local, no mesmo sentido, a lentidão era da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Ary Torres.