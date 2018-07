São Paulo tem 70 km de engarrafamento na tarde desta quarta-feira

A cidade de São Paulo registra 70 km de congestionamento na tarde desta quarta-feira, 24, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A via mais complicada era o Corredor Norte-Sul, no sentido santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira, com mais de 7 km de engarrafamento. No sentido aeroporto, a lentidão era de 7 km entre a Bandeira e o Viaduto República Árabe Síria.

A pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim, registrava quase 4 km de morosidade.

A Radial Leste também era uma das piores opções para o motorista. No sentido bairro, a lentidão chegava a 3,5 km entre os viadutos Pires do Rio e Engenheiro Alberto Badra.