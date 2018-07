São Paulo tem 77 km de congestionamento

Por volta das 19h20 desta segunda-feira, 11, São Paulo tinha 77 km de congestionamento segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As vias mais ocupadas eram a Marginal Pinheiros, a Radial Leste, o Corredor Norte-Sul, a Avenida dos Bandeirantes, a Marginal Tietê, a Ligação Leste-Oeste e a Avenida Juscelino Kubitschek.

Pela expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, a lentidão é de quase 9 km entre a Ponte Cidade Jardim e a Rua José Maria. Outros dois pontos demorados ocorrem no sentido Castelo. Pela local, paradas entre a Ponte do Morumbi e Ponte Cidade Jardim. Na expressa, tráfego devagar entre a Rua Quintana e a Rua Tucumã.

Expressa da Radial Leste, no sentido bairro, com lentidão em 4,7 entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

O motorista que segue pelo Corredor Norte-Sul enfrenta morosidade nos dois sentidos. Quem segue para Santana demora em 4,6 km entre a Rua Euclides Figueiredo e a Praça da Bandeira. Para o aeroporto, a lentidão é de 3,8 km entre o Viaduto Pedroso e o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

Outro trecho de quase 3 km de lentidão pelo Corredor Norte-Sul, no sentido Santana, começa na Praça da Bandeira e continua até a Avenida do Estado.

No sentido Imigrantes, a Avenida dos Bandeirantes está devagar em 3,6 km entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

No sentido Castelo Branco, a Marginal do Tietê demora em 3 km entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Avenida dos Bandeirantes.

Também estão lentas a Ligação Leste-Oeste no sentido Penha e a Avenida Juscelino Kubitschek em direção a Pinheiros.