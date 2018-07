São Paulo tem 78 quilômetros de congestionamento na tarde desta terça

A cidade de São Paulo registrava às 18h desta terça-feira, 16, 78 quilômetros de ruas e vias congestionadas, marca abaixo da média para o horário, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

As vias com maiores trechos de tráfego carregado eram a Marginal Pinheiros, que acumulava 7 quilômetros de tráfego intenso, no sentido Castelo Branco, da rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

A Avenida dos Bandeirantes também apresentava problemas com mais de 6 quilômetros de congestionamento entre a Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido Imigrantes.

O Corredor norte-sul registrava no horário 6 quilômetros de tráfego carregado no sentido aeroporto da Praça da Bandeira até a Rua Borges Lagoa.