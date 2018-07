São Paulo tem 85 km de lentidão às 18h20

A cidade e São Paulo registrava 85 km de lentidão por volta das 18h20 desta quarta-feira, 17.

A pior via para os motoristas era a pista local Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com mais de 9 km de lentidão entre a Ponte da Casa Verde e o Corinthians. Na expressa, a lentidão era da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

O Corredor norte-sul estava complicado nos dois sentidos, com congestionamento em quase toda sua extensão.

A Radial Leste, sentido bairro, tinha mais de 6 km de lentidão até a Rua Júlio Colaço.

A Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tinha lentidão na expressa, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã, e na local, da Rua Quintana até a Ponte Cidade Jardim.

A Avenida Ibirapuera estava com tráfego intenso no sentido bairro, assim como a Avenida Rebouças, no sentido centro.