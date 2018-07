São Paulo tem 87 km de lentidão no início da noite

A cidade de São Paulo registrava 87 km de lentidão por volta das 18h10 desta quinta-feira, 25.

A pior via para o motorista era o Corredor Norte-Sul, quase totalmente congestionado nos dois sentidos.

A Marginal Pinheiros tinha lentidão no sentido Castelo, na pista expressa, da Ponte Nova do Morumbi até a Rua Tucumã, e na pista local, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Ary Torres.

Na Radial Leste, havia 3,5 km de lentidão no sentido bairro, entre os viadutos Alberto Badra e Pires do Rio. A Avenida dos Bandeirantes tinha quase 3 km de lentidão no sentido bairro, assim como a Nove de Julho, no sentido centro.

Na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, o tráfego era intenso na pista expressa, da Ponte do Limão até a Ponte Freguesia do Ó. No sentido Ayrton Senna, o trecho mais complicado era entre o Rio Tamanduateí e a Rua Azurita.