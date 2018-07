Por volta das 10h50 da manhã desta sexta-feira, 22, a cidade de São Paulo tem 94 km de vias congestionadas de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego.

A expressa da Marginal Pinheiros tem 9 km da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, no sentido Interlagos. Na mesma direção, a local tem lentidão de 2,7 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Jaguaré.

Pela Marginal Tietê, em direção à Rodovia Ayrton Senna, o tráfego fica devagar em 8,7 km entre a Ponte Julio de Mesquita Neto e a Ponte Jânio Quadros. Pela pista central, na mesma direção, em 4,8 km o tráfego fica lento entre a Ponte do Rio Tamanduateí e a Ponte Jânio Quadros.

Ainda na Marginal Tietê, também no sentido Ayrton Senna, a local fica em 4,3 km entre a Ponte das Bandeiras e a Rodovia Dutra, por reflexo do engavetamento entre três caminhões e um carro. A pista central da Tietê, em direção à Ayrton Senna, fica lenta em 2,5 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Casa Verde.

No sentido Ayrton Senna, a pista local fica devagar em 2,5 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e 50 metros antes de Casa Verde.

Em direção a Castelo Branco, a expressa tem congestionamento de 3,9 km entre a Rodovia dos Bandeirantes de a Rodovia Castelo Branco. Na mesma direção, a pista central tem 3,9 km entre a Ponte Velha Fepasa e a Ponte dos Remédios.

Também há lentidão de 3,2 km entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Ponte dos Remédios, no sentido Castelo Branco.

A Avenida dos Bandeirantes fica devagar entre a 5,1 km entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

No sentido centro, a Avenida Washington Luís, fica lenta em 3,2 km entre o Viaduto Washington Luís e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Pelo Corredor norte-sul no sentido Santana, o congestionamento chega a 2,6 km entre o Viaduto Washington Luís e a Rua Borges Lagoa. Outro trecho lento de 2,4 km, no sentido contrário, começa na Avenidas dos Bandeirantes e termina na Praça do Bandeira.