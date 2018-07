São Paulo tem apenas 45 km de congestionamento às 18 horas

A cidade de São Paulo registrava 45 km de vias congestionadas por volta das 18 horas desta terça-feira, 19. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrava nenhuma ocorrência grave no momento.

Entre as principais vias com lentidão estavam o Corredor Norte-Sul, com 7,2 km congestionados no sentido aeroporto e quase 6 km de lentidão no sentido Santana. A pista expressa da Marginal Tietê também tinha trechos de tráfego lento no sentido Ayrton Senna. A Marginal Pinheiros tinha apenas 1,5 km de morosidade no sentido Castelo. A Avenida Guarapiranga tinha cerca de 2 km de lentidão no sentido centro, assim como a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes.