São Paulo tem cerca de 60 km de lentidão às 18h

A cidade de São Paulo tinha 58 km de vias congestionadas pouco antes das 18h desta terça-feira, 30, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Nenhum acidente grave com interdição de pista havia sido registrado no horário.

A pior via para o motorista era o Corredor norte-sul, totalmente congestionado no sentido Santana, e com 6,7 km lentidão no sentido aeroporto, da Ferradura até o Viaduto Indianópolis.

Na Avenida dos Bandeirantes, havia lentidão em dois trechos no sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Aliomar Baleeiro, e da Rua Funchal à Antônio de Macedo Soares.

A Marginal Tietê tinha 2,5 km de tráfego lento no sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

A Avenida Ibirapuera tinha mais de 2 km de lentidão no sentido bairro, assim como a Avenida Rebouças.

A Radial Leste tinha cerca de 1,8 km congestionado no sentido bairro, assim como a Ligação Leste-Oeste, no sentido Penha, e o Túnel Ayrton Senna I.