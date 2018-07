São Paulo tem congestionamento abaixo da média no início da noite

A cidade de São Paulo registrava congestionamento abaixo da média no início da noite desta segunda-feira, 11. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) contabilizava 46 km de lentidão por volta das 18 horas. Não havia ocorrências relevantes ou interdições de via.

Entre os piores trechos estavam a Marginal Pinheiros, no sentido Castelo, entre as rua Américo Brasiliense e Tucumã; a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes; a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Tietê, entre as pontes Tatuapé e Aricanduva; o Corredor Norte-Sul, sentido norte; e a Avenida Rebouças, sentido bairro.