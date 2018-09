São Paulo registra dois pontos de alagamento intransitáveis por causa das fortes chuvas que atingem a cidade no final desta tarde. No Largo do Socorro, há alagamento no sentido centro, na altura da Avenida Guarapiranga. Na Avenida Sumaré, o alagamento é na altura da Rua Turiassú, no sentido Sumaré.

Há ainda um ponto de alagamento transitável na Alameda Santo Amaro, na altura da Rua João Alfredo, em ambos os sentidos.