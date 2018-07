São Paulo tem mais de 100 km de lentidão às 18h

A cidade de São Paulo registrava 102 quilômetros de vias congestionadas às 18h.

Na Avenida Nove de Julho, um acidente com vítima na altura da Avenida Brasil interditava duas faixas da direita no sentido bairro e complicava o trânsito. Havia lentidão da Praça da Bandeira até a Rua Portugal, no sentido do acidente, e da Alameda Franca até a Praça da Bandeira, no sentido bairro.

O pior trecho para o motorista era o Corredor norte-sul, totalmente congestionado nos dois sentidos, da Avenida do Estado até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

A Marginal Pinheiros tinha lentidão no sentido Interlagos, na pista expressa, de 2 km depois da Ponte Ary Torres até a Pont Transamérica. No sentido Castelo, a lentidão era nas pistas local e expressa, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

A Marginal Tietê tinha um trecho de lentidão na expressa, sentido Ayrton Senna, do Anhembi até aruá Azurita.

A Radial Leste tinha cerca de 4 km de congestionamento no sentido bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio. A Avenida dos Bandeirantes tinha quase 3 km de tráfego lento no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Avenida Antônio de Macedo Soares. O Elevado Costa e Silva também estava complicado no sentido Lapa.