São Paulo tem mais de 120 km de lentidão às 18h

A cidade de São Paulo registrava 123 km de lentidão no início da noite desta sexta-feira, 26.

A pior via para o motorista era a Marginal Tietê, com 10 km de lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna, entre as pontes Piqueri e Vila Guilherme. No sentido Castelo Branco, a lentidão era da Ponte da Casa Verde até a Ponte Freguesia do Ó.

O Corredor norte-sul estava totalmente congestionado no sentido aeroporto. No sentido Santana, a lentidão se estendia do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira, e da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

A Marginal Pinheiros estava complicada no sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

A Radial Leste tinha cerca de 3,5 km de tráfego lento no sentido bairro, assim como a Avenida Nove de Julho. A Avenida dos Bandeirantes tinha lentidão da Rua Funchal à Antônio de Macedo Soares, no sentido Imigrantes.

A Avenida Rebouças estava completamente congestionada no sentido bairro, assim como a Avenida República do Líbano. Também estavam totalmente congestionados a Rua da Consolação, no sentido centro, e o Túnel Ayrton Senna II.