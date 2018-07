São Paulo tem trânsito abaixo da média nesta manhã

A capital paulista registrava 54 km de congestionamento às 8 horas desta terça-feira, 23, índice abaixo da média pra o horário. As vias mais congestionadas eram a Avenida Brás Leme, no sentido centro, com 3,4 km de lentidão, da Rua Comendador Joaquim Monteiro até a Ponte da Casa Verde; Marginal do Pinheiros, na pista expressa, sentido Interlagos, com 2,7 km de morosidade, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária; Corredor Norte-Sul, sentido Santana, com 2,6 km de tráfego intenso, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Estado de Israel.