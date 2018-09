São Paulo tem trânsito complicado no início da noite

A cidade de São Paulo registrava 125 km de lentidão no início da noite desta sexta-feira, 16. O índice está na média para o último dia útil da semana.

A pior via para o motorista era a Marginal Tietê, com a pista expressa totalmente congestionada no sentido Ayrton Senna. Também estavam totalmente congestionados o Corredor Norte-Sul, nos dois sentidos, e a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes.

A Marginal Pinheiros estava complicada no sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

A Radial Leste tinha 4 km de lentidão no sentido bairro.

Também não eram boas opções para o motorista por causa do tráfego intenso as avenidas Ibirapuera, Rebouças e República do Líbano, no sentido bairro; a Ligação Leste-Oeste e o Elevado Costa e Silva, no sentido Penha; e a Rua da Consolação, no sentido centro.