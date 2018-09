São Paulo tem trânsito complicado; Tietê é pior via

A cidade de São Paulo tem trânsito acima da média no início da noite desta segunda-feira, 12. Por causa de um acidente que interditou duas faixas no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Vila Guilherme, a Marginal Tietê era a pior via, com a pista expressa quase totalmente congestionada por volta das 18h10.

Ainda na Marginal Tietê, a pista local tinha lentidão da Ponte dos Remédios até a Ponte da Casa Verde. Na pista central, ainda no sentido Ayrton Senna, a lentidão se estendia da Ponte dos Remédios até a Rodovia dos Bandeirantes, e da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

A Marginal Pinheiros tinha congestionamento no sentido Interlagos, de 2 km depois da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias, e no sentido Castelo, entre as ruas Quintana e Tucumã.

O Corredor norte-sul estava complicado nos dois sentidos, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

A Radial Leste tinha 3,5 km de lentidão no sentido bairro. A Avenida João Dias tinha pouco mais de 3 km de congestionamento também no sentido bairro. A Avenida dos Bandeirantes tinha tráfego lento no sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro. O Túnel Ayrton Senna II estava totalmente congestionado.