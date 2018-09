A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem congestionamento nas pistas expressa e local. Na expressa, lentidão da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco, por conta de um acidente ocorrido no começo da manhã na altura do Cebolão. Na pista local, morosidade da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte dos Remédios.