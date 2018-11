A pista central da Rodovia Anchieta, sentido litoral, já foi liberada após o resgate de uma vítima de um acidente ocorrido no km 17. Uma moto colidiu com um caminhão. A pista ficou interditada por 10 minutos para o pouso do helicóptero Águia, para o resgate da vítima. A via não tem mais bloqueios e o tráfego já flui bem no local. O trânsito também é tranquilo nas demais rodovias integram o Sistema Anchieta-Imigrantes.