O sentido Penha da marginal do Tietê registra vários trechos de lentidão. A expressa tem congestionamento entre as Pontes Vila Guilherme e Julio de Mesquita Neto, a central entre as Pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó e entre a Ponte da Vila Guilherme e Rua Massinet Sorcinelli e a local entre as Pontes Vila Guilherme e Bandeiras.