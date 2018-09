No Sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista que vai para o litoral encontra fluxo normal. Mas deve ter precaução no trecho da Serra do Mar, que tem pouca visibilidade na manhã de hoje. De acordo com a concessionária, mais de 91 mil veículos passaram pela Anchieta e pela Imigrantes em direção ao litoral, durante toda a sexta-feira e a manhã deste sábado.