Sistema Anchieta-Imigrantes com tráfego e mudança para o 5 x 5

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que apresenta tráfego bom e operava, às 20h25 deste sábado, 9, provisoriamente no esquema 5 x 3, deve passar para o esquema tradicional 5 x 5 até as 21 horas.

Segundo a Ecovias, o esquema era o de descida 7 x 3, no qual apenas a pista norte da Imigrantes é direcionada para o planalto, mas, para se sair do 7 x 3 e entrar no esquema 5 x 5, se faz necessário fechar a pista norte da Anchieta, realizar uma varredura, e reabri-la já no sentido capital.

Da 0h de sexta-feira, 8, até as 20 horas deste sábado, 9, passaram pelos pedágios do SAI em direção à Baixada Santista mais de 166 mil veículos.