Sistema Anchieta-Imigrantes complicado no final de tarde

Após o engavetamento na pista norte da Imigrantes, as demais rodovias do SAI apresentam reflexo do acidente no final da tarde desta quinta-feira. A Via Anchieta está com operação comboio no sentido litoral e tem tráfego congestionado nos dois sentidos, em toda a extensão, reflexo da interdição da Imigrantes. A Rodovia Cônego D. Rangoni também tem tráfego congestionado no sentido Cubatão, entre o km 263 e o km 270. Há neblina intensa no trecho de serra.

A pista sul da Imigrantes, normalmente utilizada para descida, foi liberada para subida, sentido São Paulo.