Sistema Anchieta-Imigrantes deve voltar ao esquema 5 x 5 após bloqueio

O Sistema Anchieta-Imigrantes deve voltar a operar no esquema padrão 5 x 5 até as 19h30 deste sábado, 18, após a pista sul da Anchieta ser bloqueada, às 14h20, no quilômetro 52, trecho de serra, em razão do tombamento de uma carreta que transportava carga de minério.

Para não prejudicar o tráfego no sentido litoral, a concessionária Ecovias direcionou a pista norte da Anchieta (normalmente utilizada na subida) para o litoral, deixando apenas a pista norte da Imigrantes no sentido planalto. O tráfego no sentido capital segue bastante intenso, mas sem congestionamento. O tráfego no sentido Baixada é tranquilo.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves.